İYİ Parti’den ihraç edilen Ümit Özdağ'dan ilk açıklama

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti disiplin kurulu tarafından oy birliği ile ihraç edildi. İYİ Parti tarafından yapılan basın açıklamasında, Ümit Özdağ’ın ihracına “oy birliği ile” karar verildiği belirtildi.

Açıklama şöyle:

“İYİ PARTİ Müşterek Disiplin Kurulunun 16.11.2020 tarihli toplantısında gündeme alınan İYİ Parti Kurucu Üyesi, İstanbul Milletvekili ÜMİT ÖZDAĞ’ın eylemlerinin;

İYİ PARTİ Tüzüğü’nün 76/D maddesinde düzenlenen;

‘a) İnsan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak ve

l) Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak”, hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ PARTİ Tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ PARTİ üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere KESİN OLARAK ÇIKARILMASINA Müşterek Disiplin Kurulu tarafından OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.’”

İHRAÇ KARARI SONRASI ÖZDAĞ’DAN İLK AÇIKLAMA

CHP’li Barış Yarkadaş, ihraç kararı sonrası Ümit Özdağ ile konuştuğunu belirterek şunları aktardı:

Özdağ, ihraç gerekçesini hukuka aykırı bulduğu için mahkemeye götüreceğini ve tüm delilleri de mahkemeye sunacağını söyledi. Özdağ, kesinlikle bir parti kurmayacağını, Abdülkadir Selvi’nin doğru yazmadığını da ekledi.”

NE OLMUŞTU

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun “FETÖ’cü” olduğunu iddia etmişti.

Buğra Kavuncu iddiaları yalanlarken, İYİ Parti’de Ümit Özdağ’ın ihracı için harekete geçilmişti.

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ’ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ’cü olduğuna yönelik iddiasının ardından İstanbul’daki 39 ilçe başkanı dilekçe yazarak Özdağ’ın ihracını istemişti.