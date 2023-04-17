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İYİ Parti'den istifa eden 200 kişi MHP'ye geçti

İYİ Parti'den istifa eden 200 kişi MHP'ye geçti
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İYİ Parti'de istifa krizi yaşanıyor. Kayseri'de İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişinin rozetleri takıldı.

Kayseri'de İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişiye rozetleri takıldı. MHP'ye katılım töreninde; MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adayları tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.

Etiketler mhp iyi parti istifa
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