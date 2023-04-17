İYİ Parti'den istifa eden 200 kişi MHP'ye geçti
İYİ Parti'de istifa krizi yaşanıyor. Kayseri'de İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişinin rozetleri takıldı.
Kayseri'de İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye katılan 200 kişiye rozetleri takıldı. MHP'ye katılım töreninde; MHP Genel Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Milletvekili Baki Ersoy, İl Başkanı Ahmet Bağçovan ve milletvekili adayları tarafından partiye katılan isimlere rozetleri takıldı.
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