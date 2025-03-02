İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker'in yeni partisi beli oldu

İYİ Parti'den istifa eden Ankara milletvekili Adnan Beker'in CHP'ye katılacağı öğrenildi.

2023 yılındaki seçimlerde İYİ Parti'den Ankara 2'nci Bölge milletvekili seçilen, 16 Kasım 2024'te partisinden istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, CHP'ye katılıyor.

Beker'e rozetini CHP'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

Beker istifa kararıyla ilgili olarak "Attığım her adımda, çıktığım her yolda daima ‘önce ülkemin, önce milletimin menfaati’ dedim. En büyük hayallerim hep ülkem için oldu...İYİ Parti çatısı altında artık Ankaralı hemşehrilerim ve Yüce Türk Milleti’ne daha fazla katkı sağlayamayacağımı düşündüğümden, bugün itibariyle İYİ Parti’den istifa ediyorum." demişti.