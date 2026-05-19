İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz'dan AK Parti'ye geçecek iddiaları için sessizliğini bozdu

İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız İstanbul Milletvekili olan Ersin Beyaz, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanladı. Habertürk'e konuşan Beyaz, herhangi bir siyasi partiye geçme gündemi olmadığını ve yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

Dün İYİ Parti'nin "denge" siyasetini eleştirerek partisinden istifa ettiğini duyuran bağımsız İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, siyasi kulislerde yankılanan "AK Parti'ye geçecek" iddialarına son noktayı koydu.

İstifa kararının ardından ortaya atılan transfer söylentilerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.

Sinan Burhan'ın İddiası Asılsız Çıktı

Ersin Beyaz'ın istifasının hemen ardından, gazeteci Sinan Burhan katıldığı bir televizyon yayınında Beyaz'ın AK Parti saflarına katılacağını öne sürmüştü. Siyasette geniş yankı uyandıran bu iddianın ardından Habertürk'e konuşarak sessizliğini bozan İstanbul Milletvekili, iddiaları kesin bir dille reddetti.

"Ben Gayet Açık Bir Adamım, Yoluma Bağımsız Devam Ediyorum"

İstifa kararında herhangi bir dış etkinin veya yönlendirmenin bulunmadığının altını çizen Ersin Beyaz, Habertürk'e yaptrığı açıklamada siyasi kariyerindeki yeni rotasını şu net sözlerle ifade etti: "Böyle bir görüşmemiz olmadı. Herhangi bir partiye geçmek gibi bir gündemim şu an yok. Ben gayet açık bir adamım. Yoluma bağımsız İstanbul Milletvekili olarak devam ediyorum."

Meclis çalışmalarına şimdilik bağımsız olarak devam edecek olan Beyaz'ın ilerleyen dönemde nasıl bir siyasi yol izleyeceği ise kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.