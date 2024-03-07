İYİ Parti'den istifa eden Gürbüz Şancı'dan Mansur Yavaş'a destek

İyi Parti Mamak İlçe Başkanı Gürbüz Şahin, yaptığı basın açıklamasında İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Cengiz Topel Yıldırım'ı eleştirdi.

İyi Parti Mamak İlçe Başkanı Gürbüz Şahin, yaptığı açıklamada İyi Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Şahin, "Partimizin izlediği yanlış politikalar Ankara ve Türkiye için dertlenen, emek veren herkesi hayal kırıklığına uğramıştır. Mansur Yavaş'ı 31 Mart Yerel Seçimlerinde destekleyeceğimi ve kazanması için tıpkı 2019'da olduğu gibi çalışacağımı belirtmek isterim" dedi.

"CENGİZ TOPEL YILDIRIM'IN AÇIKLAMALARI PARTİMİZİN DURUŞUNU YERLE BİR EDİYOR"

Şahin, şunları söyledi:

"İyi Parti Ankara'da özellikle Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım ile kuruluş ilkeleri ve siyaset yolunda merkez olma iddiasını kaybetmeye başlamıştır. Teşkilatlarımızın ve partimize gönül vermiş vatandaşlarımızın umutları Ankara'da uygulanan strateji nedeniyle tek tek yıkılmaktadır. Partimizin izlediği yanlış politikalar Ankara ve Türkiye için dertlenen, emek veren herkesi hayal kırıklığına uğramıştır.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım'ın yaptığı açıklamalar, kullandığı dil ve dava arkadaşlarımıza yönelik tavırları partimizin duruşunu yerle bir etmeye çalıştığı izlenimi vermektedir. Teşkilat mensuplarımız arasında ve kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen Cengiz Topel Yıldırım'a ilişkin yapılan yorumlar hepimizi zan altında bırakan cinstendir."

"BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ŞAHSİ KİN VE İNTİKAM DUYGULARIYLA HAREKET EDİYOR"

"Şahsi kin ve intikam duygularıyla hareket eden, düşmanlık dilini tercih eden bir belediye başkan adayı hem Ankara'ya hem de partimize emek veren milyonlara ihanet etmektir" diyen Şahin şöyle devam etti:

"Ankara, 25 yıl önce öfke ve düşmanlığın esiri olmuş, ayrımcılık ve kötü yönetimi her alanda yaşamıştır. Cengiz Topel Yıldırım bu döneme dair tek bir söz söyleyememektedir. Bu durum asıl niyetin ne olduğunu ve nereye hizmet edildiğini ortaya koymaktadır.

Cumhurbaşkanlığına layık gördüğümüz, hizmetlerini tüm Türkiye'ye anlattığımız Mansur Yavaş'ı 31 Mart Yerel Seçimleri'nde destekleyeceğimi ve kazanması için tıpkı 2019'da olduğu gibi çalışacağımı belirtmek isterim.

Bu itibarla... mücadele ve alın teriyle yürüttüğüm İyi Parti Mamak İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

Cumhuriyet