İYİ Parti'den istifa eden milletvekili AK Parti'ye katıldı

Eylül ayında İYİ Parti'den istifa eden Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti'ye katıldı. Ataş'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan taktı.

İYİ Parti'den aday gösterilip Kayseri Milletvekili seçilen Dursun Ataş, eylül ayından partisinden istifa etmişti.

O zamandan beri bağımsız milletvekili olarak devam eden Dursun Ataş'ın yönünü iktidar partisine çevirdiği iddia ediliyordu. Ataş'ın AK Parti saflarına geçtiği bugün kesinleşti.

Bugün AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Ataş'a yeni partisinin rozeti, AK Parti lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takıldı.

Ataş, toplantı salonunda yaptığı kısa konuşmada, “Aldığımız karar, Kayseri’mize, memleketimize, ülkemize ve Türk milletine hayırlı uğurlu olsun” dedi.