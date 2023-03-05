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İYİ Parti'den istifa etmişti: Akşener'le konuşunca kararından vazgeçti

İYİ Parti'den istifa etmişti: Akşener'le konuşunca kararından vazgeçti
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İYİ Parti'den istifa eden Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Meral Akşener ile yaptığı görüşme sonucu istifasını geri çektiğini duyurdu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş cumartesi akşamı Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, İYİ Parti'den istifa ettiğini "Son siyasi gelişmeler ışığında, gördüğüm lüzum üzerine İYİ Partiden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum." sözleriyle duyurmuştu.

3 saat sonra Twitter hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Altıntaş, istifasını geri çektiğini belirleterek "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum. Saygılarımla." dedi. 

Etiketler akşener ayhan altıntaş istifa
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