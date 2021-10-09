İYİ Parti'den ''Kan akabilir'' diyen Nagehan Alçı'ya sert tepki

Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı sisteminin değişmesi gerektiğini söyleyen Habertürk yazarı Nagehan Alçı'nın ''Kan akabilir, tansiyon çok yükselir'' sözlerine tepki gösterdi.

Merkez Bankası eski başkanı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz” sözlerine yanıt verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Olacak olanı mı, olması istediğini mi söylüyor; bilmiyorum.” ifadelerini kullandı.

Alçı’nın “Kan akabilir, tansiyon çok yükselir” cümlelerinin yer aldığı videoyu paylaşan yılmaz şunları söyledi: “Olacak olanı mı, olması istediğini mi söylüyor; bilmiyorum. Bildiğim şey İstanbul örneğinde de olduğu gibi her şey sandıkta uhunetle ve suhunetle yurttaşlar tarafından çözümlenecektir. Demokrasiye inan yeter, lüzumsuz söylemlerle yurttaşları germe.”

Olacak olanı mı, olması istediğini mi söylüyor; bilmiyorum. Bildiğim şey istanbul örneğinde de olduğu gibi her şey sandıkta uhunetle ve suhunetle yurttaşlar tarafındak çözümlenecektir. Demokrasiye inan yeter, lüzumsuz söylemlerle yurttaşları germe. https://t.co/0SgdlL1pYv — Durmuş Yılmaz (@DurmusYillmaz) October 8, 2021

NE OLMUŞTU?

Bir süredir yazdığı yazılarda "Cumhurbaşkanlığı sistemi değişmeli", "Cumhurbaşkanı yetkisiz ve bütçesiz olmalı", "Cumhurbaşkanı Çankaya'ya taşınmalı ve bütçesi çok kısıtlı olmalı" gibi çağrılar yaparak Türkiye'nin parlamenter sisteme geçmesi gerektiğini dile getiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Haber Global'de yayımlanan ve Buket Aydın tarafından sunulan Tarafını Seç programında bu uyarılarını yinelemişti.

Seçim süreci için "Kan akabilir, tansiyon çok yükselir, sokaklardaki gerilimi kontrol edemezsiniz. Bunun sorumlusu hepimiz oluruz" diyen Alçı, sözlerini "O yüzden ben hem muhalefet hem iktidara muhakkak bir orta yol bulup, bir an önce, seçimlerden önce bir uzlaşı zemini yaratmaları çağrısında bulunuyorum. Bunun için hatta yalvarıyorum" ifadeleriyle tamamlamıştı.