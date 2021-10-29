  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ''Tezkereye evet dersem Cumhuriyet'e ihanet etmiş olurum'' sözlerine Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den tepki geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak - Suriye tezkeresine 'evet' demenin Cumhuriyet'e ihanet olduğunu söyledi. Peki bu sözlere tezkereye 'evet' diyen Millet İttifakı ortağı İYİ Parti'den ne tepki geldi? İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, daha önceki Tezkere ile bu tezkere arasında süresi dışında bir fark olmadığını söyledi. CHP'nin Irak-Suriye tezkeresine "hayır" demesinin tartışmaya açık bir konu olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bizim partimizi Cumhuriyet ile ihanet noktasında değerlendirmeye tabi tutabilmek için akıldan vareste olmak lazım. Birine hain demek bu kadar kolay mıdır? Birinci tezkereye evet verip bugünkü tezkereye hayır diyenin durumu tartışılır" dedi.

Dervişoğlu, Millet İttifakı'nda adaylık tartışmalarına da değindi. İYİ Parti Grup Başkanvekili'ne Kılıçdaroğlu'nun adaylığı soruldu. Dervişoğlu, "Bizim içimizde en az konuşulan şey adayın kim olacağı?" yanıtını verdi.

Etiketler iyi parti kemal kılıçdaroğlu müsavat dervişoğlu cnn türk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zammın da zammının geldiği benzine 25 kuruş indirim geldi
Şaka olarak başladı, zengin oldu! 76 bin TL'ye 54.1 milyar TL kazandı
Bu gazeteler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı ''unuttu''!
EDHO'nun Candan'ı Arzu Yanardağ'dan ''ahlaksız teklif'' itirafı
AK Partili 128 milyar doların nereye harcandığını açıkladı
Abdulkadir Selvi'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki
Arşivden çıkan Cumhuriyet Bayramı manşetleri
Lisede büyük skandal! Müdüre ve belediye başkanına kucak dansı yaptılar
Türkiye'nin konuştuğu yılan bebeğin akıbeti belli oldu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kriz iddiası: ''O bakan görevden alınabilir''