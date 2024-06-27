İYİ Parti'den Koray Aydın açıklaması

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifası üzerine partiden açıklama geldi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Koray Aydın, beklenildiği üzere İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.

Koray Aydın, istifa açıklamasında Meral Akşener'in Saray ziyaretini ve İYİ Parti'de yaşanan genel başkanlık değişimine rağmen hiçbir şeyin değişmediğini eleştirmişti.

Aydın, istifasının ardından ilk kez konuştu.

Halk TV'ye konuşan Aydın, "Hiçbir partiye de gitmeyi düşünmüyorum" dedi. Ayrıca, "Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla yakın olacağıma dair iddialar doğru değil" ifadelerini kullandı.

Koray Aydın, şunları söyledi:

"Toplumun bir kesimini ben istifa etmelerini engelliyordum, durduruyordum. Etmek istiyordular. Bugüne kadar onları zorladım yani. Zaten de partide çok istifalar oldu. Ben kongreyi kaybettim. Gece eve gittim erkenden uyudum. O gece çok istifa oldu. Önleyemedim onu. Şimdi de ayrılanlar olur. Yarından başlar. Ben bir süre bağımsız kalacağım. Bir parti kurmak veya bir şey yapmak niyetimiz, arzumuz yok. Hiçbir partiye de gitmeyi düşünmüyorum. Ama siyasi hayatımızda yani yön değiştirmedim. Sadece yaptığım şu, ülkenin gidişatına karşı duruşum var.

'GERİ ADIM ATMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL'

Bu konuda kendi partilerimizi bıraktık ayrıldık. Çünkü o yoldan ayrıldığı için ayrıldık. Şimdi mevcut durumda da sıkıntıların yaşadığı bir dönemde yanlışa ortak olmama kararı. Yeni parti kurma gibi bir niyetim yok. Hiçbir partiye girmeyeceğim. Hiçbir milletvekilini aramadım. Çünkü böyle bir dönemde onu yapmak da bana yakışmazdı. Müstakil olarak yola devam ettim. Şu anda bundan hiç haber etmeden, siz de gelin katılın demedim. Müsavat Dervişoğlu yolunda yol yürüme ihtimali de kalmadı. Açıklamama yarım saat kala aradı ama açmadım görüşmedik. Kalmam için bir niyeti vardıysa bu 5 gündür konuluşuyordu. Telefonu açmak için gerekçe kalmadı. Dün Partiden birini görevlendirmiş. Onlar gelip görüşmek istediklerini söylediler. Ben de o süre bitti dedim. Geri adım atmamız mümkün değil. İsteseydi onu çok önceden yapılabilirdi.

'İMAMOĞLU VE YAVAŞ İDDİALARI DOĞRU DEĞİL'

Meral Hanımdan hiçbir teklif yok. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı. Partiye büyük bir kitle getiren insanlardan biriydim. Meral Hanım'ın peşinden koşup gelmedi. İYİ Parti defteri tümüyle kapandı. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'yla yakın olacağıma dair iddialar doğru değil."

İYİ PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

İYİ Parti'nin kurucularından Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın İYİ Parti'den istifasına ilişkin partiden ilk değerlendirmeyi Genel Sekreter Uğur Poyraz yaptı.

Uğur Poyraz, şunları söyledi:

"İYİ Parti bugüne kadar tüm yaşananların öz eleştirisini 27 Nisan'daki kurultayında yapmış ve yeni Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu önderliğinde ortak akılla yoluna devam etmektedir. Dünün mevzularıyla yarına ilişkin milletimize karşı olan sorumluluklarımızı gölgeleyemeyiz. Açıklamasında yer alan hususları, Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu’na arz edebileceği gibi, partimizin açık ve kapalı oturumlarında da en azından bir tanesine katılarak dile getirmesini tercih ederdik."