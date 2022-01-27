İYİ Parti'den koronavirüse yakalanan Akşener'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, koronavirüse yakalanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günler koronavirüse yakalandığını açıklamıştı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELDİ

Akşener'in sağlık durumuna ilişkin İYİ Parti'den açıklama geldi.

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, “Sağlık durumunun çok iyi olduğunu, mevcut durumun rutin prosedürlerden kaynaklandığını ve en yakın zamanda aramızda olacaklarının müjdesini de aziz milletimizle paylaşıyorum” açıklamasında bulundu.