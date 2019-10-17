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  4. 17 Ekim 2019 08:45

İYİ Parti'den mektup tepkisi: Keşke gizlenmeseydi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ya yazdığı tehdit içerikli mektubun kamuoyundan gizlenmesine tepki gösterdi.

İYİ Parti'den mektup tepkisi: Keşke gizlenmeseydi
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Ahmet Hakan’ın paylaştığı “Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.” ifadelerine tepki gösterdi.

Çıray, mektubun harekatın başlamasından sonra gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken “Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi” ifadelerini kullandı.

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Aytun Çıray’ın paylaşımı şöyle oldu:

Buna itirazım var. Tezkereye onay 8 ekimde verilmişti. Saat 16.00’da ABD’de saat 09.00. Bu durumda mektubun harekatın başlamasından sonra gelme ihtimali yüksek.

Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi. Mektuba rağmen Pompeo’ya randevu neden verilmiş?

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