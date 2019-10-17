İYİ Parti'den mektup tepkisi: Keşke gizlenmeseydi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Ahmet Hakan’ın paylaştığı “Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır.” ifadelerine tepki gösterdi.

Çıray, mektubun harekatın başlamasından sonra gelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtirken “Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi” ifadelerini kullandı.

Trump'tan Erdoğan'a skandal teklif ! Mektup ortaya çıktı

Aytun Çıray’ın paylaşımı şöyle oldu:

Buna itirazım var. Tezkereye onay 8 ekimde verilmişti. Saat 16.00’da ABD’de saat 09.00. Bu durumda mektubun harekatın başlamasından sonra gelme ihtimali yüksek.

Keşke bu terbiyesizce yazılmış mektup kamuoyundan gizlenmeseydi. Mektuba rağmen Pompeo’ya randevu neden verilmiş?