İYİ Parti'den olay olacak Erdoğan videosu

Yerel seçim süreci öncesinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında "Devletin başına bela" açıklamalarında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Memur-Sen Konfederasyonu Uluslararası "İşin Geleceği Tehditler ve Fırsatlar" Konferansı'nda yaptığı konuşma dikkat çekti.

Daha önce söz konusu kanunun tepeden tırnağa değiştirilmesi gerektiğini savunan Erdoğan, "657 denilen bu yasa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Arkanızda kapı gibi bir Memur-Sen camiası var" ifadeleriyle yasanın gerekliliğini ve memurları koruduğunu dile getirdi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"İnsanoğlu hem cahil, hem zalimdir. Ve bir yere kadar menfaatleriyle beraber yürür. Ben Memur-Sen camiasının bu seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak sana seni makamından mı alacak? Alsın.Seni memurluktan mı alacak? 657 denilen bu yasa sizi güçlü bir şekilde koruma altına almıştır. Arkanızda kapı gibi bir Memur-Sen camiası var.”

ERDOĞAN’IN SÖYLEM DEĞİŞTİRMESİNE TÜRKKAN'DAN TEPKİ

Erdogan’ın bu konuşmasına Twitter’dan üzerinden İYİ Parti Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’dan tepki geldi.

"Aynı Erdoğan 2016 ve 2017 yıllarında ise 657 devletin başına beladır demişti" diyen Türkkan'ın açıklamaları şöyle:"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen’in 6. Genel Kurulunda Memur-Sen çalışanlarına 657 güvencesi verdi. Aynı Erdoğan 2016 ve 2017 yıllarında ise 657 devletin başına beladır demişti. İzleyelim mi, ne dersiniz?",