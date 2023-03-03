İYİ Parti'den saat verildi; Akşener kararı açıklayacak

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) 13.30'da Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanacak. Partiden yapılan açıklamaya göre Akşener, toplantının ardından açıklama yapacak.

Millet İttifakı’nı oluşturan altı siyasi partinin genel başkanlarının ikinci tur görüşmelerinin son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde önceki gün yapıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ev sahipliğindeki toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal katıldı.

ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Yaklaşık 6 saat süren toplantının ardından, altı liderin imzasıyla ortak bir açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Millet İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin genel başkanları olarak, 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaşmış bulunuyoruz. Genel başkanların partilerinin yetkili kurullarını bilgilendirmeleri sonrası nihai açıklamayı 6 Mart 2023 tarihinde kamuoyu ile paylaşmak üzere Saadet Partisi’nin ev sahipliğinde tekrar bir araya geleceğiz.”

AKŞENER KURMAYLARINI TOPLAMIŞTI

Meral Akşener, toplantının ardından İYİ Parti Genel Merkezi’nin ek binasına geçti. Akşener’i burada bir grup partili karşıladı. Partililer, “Milletin umudu Meral Akşener” sloganı attı.

Akşener, daha sonra partisinin Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi ve kurmaylarıyla bir değerlendirme toplantısı yaptı.

AÇIKLAMA YAPACAK

Son olarak, İYİ Parti liderinin bugün saat 13.30'da ise Genel Merkez'de İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nu (GİK) toplayacağı açıklandı.

Bu toplantının ardından Meral Akşener bir basın açıklaması yapacak.