İYİ Parti'den seçim açıklaması: Kesin kazanacağız

Habertürk TV'nin konuğu olan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Genel Başkan Meral Akşener'in seçimin kazanılmasını garantilemek istediğini ifade ederek artık bunun gerçekleştiğini söyledi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, HaberTürk TV'de Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Ana Haber'de soruları yanıtlıyor.

Altılı Masa, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz ederek masadan kalkmasıyla başlayan krizi aşarken Erdem, Millet İttifakı'nın 14 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimi kazanacağını vurguladı.

Erdem, "Sayın Meral Akşener, seçimi garantilemek istemişti. Seçimi garantiledik.. Yüzde bin 500 kazanacağız. Aksi mümkün değil. Ben kazanacağımıza eminim. Vatandaş bıktı. Millet Kazanacak. Buna inandığım için söylüyorum" diye konuştu.

Bahadır Erdem, aday krizi hakkında Akşener'e yöneltilen eleştiriler üzerine; "Masada herhangi bir çatlak görmeyiz. Meral Akşener seçimin kazanılması için kıstasları getirdi. Biz milletin istediğini aldık. Oyumuzu olumlu etkileyeceğini düşünüyorum. Muhalif seçmenin hepsinin arzuları yerine getirildi. Biz ayrımı ortadan kaldırdı. Seçmene bundan daha saygılı bir siyaset olabilir mi? Meral Akşener'e ve bunu sağlayan masanın bütün genel başkanlarına teşekkür ediyorum"