İYİ Parti'den STK hamlesi

İYİ Parti’nin STK’lar ilgili gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi veren Dr. Tuba Vural Çokal, Sivil Toplum Kuruluşlarının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Karşılıklı görüş alış verişinin yapıldığı toplantıda STK’lar ile ilgili tüm konuların konuşulacağı, STK temsilcileri ve uzmanların katılacağı bir çalıştay yapılması için karar alındı. Toplantıda illerde yapılacak çalışmalar ve programlar hakkında da istişareler yapıldı.

Sivil Toplum Kuruluşlarını demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak gördüklerini ifade eden İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Tuba Vural Çokal “ ülkemizin dört bir yanından gelen arkadaşlarımızla daha güçlü bir Sivil Toplum için yapılabilecekleri konuştuk. Toplantının, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına üyelerinin kimlik bilgilerini verme mecburiyeti getiren yasanın TBMM’de görüşülmesinin hemen ardından yapılması da çok önemli idi. STK’Lara çok ciddi darbe vuracak, üyelerinin fişlenmesine neden olacak bu yasa ile ilgili de karşılıklı görüş alış verişinde bulunduk” diye konuştu.

İYİ Parti olarak oy kaygısı gütmeden, sadece güçlü bir sivil toplum için STK’ların yanında olduklarını kaydeden Dr. Çokal, “bizler STK’ları sadece ziyaret etmiyoruz, biz STK’ların bizzat içinde olmaya çalışıyoruz. Bu nedenle de tüm arkadaşlarımızdan Sivil Toplum Kuruluşlarına üye olmalarını istiyoruz” dedi.