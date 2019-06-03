İYİ Partili adaydan bomba iddia: ''AK Parti ödeme yapmış''

Kırıkkale Keskin'de Belediye Başkanlığı seçimini İYİ Partili Necati Alsancak kazanmış, ancak YSK seçimi iptal etmişti. Keskin’de 2 Haziran’da tekrar edilen seçimi AKP adayı kazanırken, İYİ Partili Necati Alsancak , "İktidar her türlü seferberliği yaptı Keskin için. Olmayacak vaatlerden para dağıtmaya, entrikaya kadar her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Kırıkkale Keskin’de 31 Mart yerel seçimini İYİ Parti adayı Necati Alsancak, en yakın rakibi AKP adayı Dede Yıldırım karşısında altı oy farkla kazanmış, böylelikle Keskin Belediyesi AKP’den İYİ Parti’ye geçmişti. Ancak AKP’nin YSK’ya yaptığı olağanüstü itiraz neticesinde Keskin seçimi iptal edildi.

Seçimlerin 2 Haziran’da tekrar edilmesine karar veren YSK, gerekçe olarak ise kısıtlı seçmenlerin oy kullanmasını belirtmişti.

2 Haziran’da yenilenen Keskin seçiminde ise, hem AKP hem de İYİ Parti 31 Mart’a göre oyunu arttırırken, bu sefer kazanan ise AKP adayı oldu. Yenilenen Keskin seçiminde ortaya çıkan bu tabloda, MHP’nin de adayı olmasına rağmen MHP oylarının her iki partiye de gitmesinin etkili olduğu görülüyor. 31 Mart'ta yapılan seçimde İYİ Partili Alsancak bin 806 oy, AKP’li Yıldırım ise bin 800 oy alırken, MHP adayı bin 575 oy almıştı. Seçimin tekrar edildiği 2 Haziran’da ise, AKP adayı Dede Yıldırım 2 bin 426 oy, İYİ Parti adayı Necati Alsancak 2 bin 165 oy, MHP adayı ise 679 oy aldı.

Bu sonuçlar ittifaklar açısından değerlendirildiğinde Keskin’de Cumhur İttifakının toplamda yüzde 65’ten yüzde 59’a düştüğü, Millet İttifakının ise yüzde 34’ten yüzde 41’e yükseldiği görülüyor.

Keskin’de her iki seçimde farklı sonuçların ortaya çıkması dikkat çekerken, 31 Mart’taki seçimi kazanan ama mazbatası iptal edilen İYİ Partili Necati Alsancak son seçim süreci ile ilgili Yeniçağ’dan Fatih Ergin'e açıklamalarda bulundu. Seçim süreci boyunca Keskin’de her türlü entrikanın yapıldığını belirten Alsancak, “MHP’den hem bize hem AKP’ye oy kaydı. Ama daha çok o tarafa oy gitmesi, sonucu bu şekilde yaptı.” dedi.

“AKP’YE YAKIN VE AKP’YE KÜSKÜN OLANLARA ÖDEME YAPILDI”

Alsancak sözlerini şöyle sürdürdü: “İktidar her türlü seferberliği yaptı Keskin için. Olmayacak vaatlerden para dağıtmaya, entrikaya kadar her şeyi yaptılar. Son gece bütün mahallere çıkarma yaptılar. Belediye meclisinde yapılacak bir seçimle, seçime kadar geçecek sürede belediye başkan vekilliği yapacak kişinin belirlenmesi gerekirken, Keskin Belediyesi’ne AKP’den aday adayı olmuş bir Vali Yardımcısı atandı. Atanan başkan belediye imkânlarını seçim yatırımı için AKP’ye özel kullandı. Bazı mahallelere özel asfalt yapıldı. Esnafa ödenmesi gereken paralardan, AKP’ye yakın ve AKP’ye küskün olanlara ödeme yapıldı. Alacaklı olan esnafa parası ödenince bir değişme olmuş olabilir. AKP’ye değil, Cumhurbaşkanına oy istiyoruz diye propaganda da yaptılar. Biz burada sadece AKP adayına karşı değil, iktidara, iktidarın kullandığı devlet imkânlarına karşı da bir seçim yarışı geçirdik. Sonuç böyle oldu. Hayırlısı olsun.” dedi.