İYİ Partili Ağıralioğlu: Kılıçdaroğlu'nun İYİ Partililerle helalleşmesi lazım

İYİP İstanbul Milletvekili Ağıralioğlu, 'Masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın ruhuna riayetsizliğin bize ödettiği bedel var. Kılıçdaroğlu'nun İyi Partililerle helalleşmesi lazım" açıklamasında bulundu.

İyi Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Altılı Masa’da yaşanan gerilimle ilgili “Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığından rahatsız değiliz. Ama dayatılan adaya karşıyız” demiş, sözleri ile tepki çekmişti.

'KILIÇDAROĞLU'NUN İYİ PARTİLİLERLE HELALLEŞMESİ LAZIM"

Son günlerde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu, Habertürk canlı yayınında konuştu.

"Masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı" diyen Ağıralioğlu, "Masanın ruhuna riayetsizliğin bize ödettiği bedel var. Partime, Genel Başkanıma yapılanlardan rahatsızım. Kılıçdaroğlu'nun İyi Partililerle helalleşmesi lazım. Hükümeti eleştirdiğimiz ne varsa bize boca edildi" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"Düzenlediğimiz basın toplantısının muhteviyatıyla ilgili genel başkanımızla görüşmemiz olmadı. En son 3 gün önce görüştük. Süreci değerlendirdik, masadan kaldırıldı, tekrar masaya davet edildi. Bu süreçte önceliklerimiz ne olmalı, partilerimiz ne kadar kuvvetli çıkabilirse ona konsantre olmalı diye. Seçim, parlamentoda temsiliyeti ne kadar kuvvetlendirme yönünde istişarede bulunduk. Tek başına kalmanın, müstakil olmanın, zorlukları, avantajları hem GİK hem divanda görüşüldü. Genel başkan da masadan kalkarken de 'GİK'in onayıyla veriyoruz' demişti. Biz konuştuğumuz meseleleri sizin programlarınızda da üç dört senedir konuşuyoruz.

"MASAYI ALIP GİTTİLER"

Biz süreç içerisinde gadre uğrayan partiyiz. Masada itiraz eden, masadan kalkan bizmişiz gibi takdim edilen bir süreç yaşandı. Masanın kuruluşundan itibaren güçlendirmek için her şeyi yaptığı yerde bir milim oynamadık. İstişare, mutabakat, ortak akıl, usüle ve esasa dair ne varsa hepsinin arkasında bir milim oynamadan duruyorduk. Masayı alıp gittiler. Sanki masadan biz kalkmışız gibi bir bedeli oldu bize. Masada 5 kişinin onayı alınmış oldu. Meral Akşener'e 'Siz imzalamasınız da olur' diye riayetsizliğin bize ödettiği bedel var. Masa önümüzden kaldırıldı, masayı alıp gittiler."