İYİ Partili Bahadır Erdem: Elden geleni yapıyorlar ama boşuna çaba, yolcudur Abbas

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "Çarşıyı karıştırmak için elden geleni yapıyorlar ama boşuna çaba. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz" ifadelerini kullandı.

CHP'li Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklamasının ardından İYİ Parti'den açıklama gelmeye devam ediyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, "Biz diğer partilere dayatmada bulunmadık onlar da bize saygı duymak zorunda" demişti.

Açıklamaların ardından altılı masada kriz çıktığı iddialarına ise önce CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz bu ülkede barış, huzur istiyoruz. Ayrışmayı değil, kavgayı değil; tam tersine beraber olmayı, güçlü olmayı istiyoruz. Bizi ayırmak isteyenler, bölmek isteyenler başkaları; ama biz ayrışmayacağız, biz bazılarının inadına karşı birlikte beraber olacağız, kucaklaşacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından İYİ Parti de açıklamada bulundu. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çarşıyı karıştırmak için elden geleni yapıyorlar ama boşuna çaba. Yolcudur Abbas bağlasan durmaz" dedi.