  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti

İYİ Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
Güncelleme:

Isparta'nın Yalvaç ilçesi Belediye Başkanı İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İstifa sonrası İYİ Parti'nin ilçe belediye sayısı 1'e düştü.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İYİ Parti'den Isparta'nın Yalvaç ilçesine Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kodal, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Kodal, yaptığı açıklamasında "Memleketime ve hemşerilerime hizmet etmek amacıyla girdiğim siyaset yolunda, sizlerin desteğiyle 31 Mart 2024 tarihinde Yalvaç Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Göreve başladığımda da ifade ettiğim gibi herkesin belediye başkanı olarak eşit ve tarafsız hizmet etmek maksadıyla parti kimliğimi ve rozetimi bir kenara bırakarak, sadece Yalvaç'ın ve Yalvaçlının menfaatleri doğrultusunda azimle çalışmayı kendimize ilke edindik. Siyasi inancım gereği, Türk milliyetçiliği fikriyatında önce ülkem ve milletim, sonra şahsım ilkesiyle siyasi partilerin memlekete ve vatandaşa hizmet etmenin bir aracı olarak gördüm, böyle görmeye de devam edeceğim. Aslolan memleketimiz olan kadim şehir Yalvaç'ımızı en iyi noktaya getirecek çalışma gayreti içerisinde, herkes ve her kesimle ortaklaşa, barışık bir biçimde işimize odaklanmaktır. İşimiz de Yalvaç'ımıza ve Yalvaçlımıza hizmet etmektir. Bu çerçevede, memleketimize ve siz değerli hemşerilerime daha güçlü ve daha faydalı şekilde hizmet verebilmek maksadıyla, bugün itibarıyla seçimlerde çatısı altında yarıştığım ve seçim döneminden bugüne üyesi bulunduğum İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim. Bu kararımın temelinde, şahsi siyasi amaçlar değil, sadece ve sadece Yalvaç'ımızın daha iyi hizmet alması, daha güçlü bir yönetim sürecinin birlikte oluşturulması bulunmaktadır. Kararımı kamuoyuna duyurur, tüm hemşerilerime selam ve saygılarımı sunarım” ifadelerine yer verdi.

İstifa sonrası İYİ Parti'nin Isparta'da ki ilçe belediye sayısı 1'e düştü.

İHA

Etiketler iyi parti yalvaç belediye başkanı istifa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Survivor yarışmacıları koruma altındaki kuşu yedi Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Kavurucu sıcaklara mola: Sağanak yağışlar geliyor Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Türkiye'nin deprem haritası baştan çiziliyor: Yeni bir fay bulundu Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Bahçeli Özel'i hedef aldı, 154 isimlik listeyi açıkladı: ''Gün gelecek hesaplaşacağız'' Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Nilsu Berfin Aktaş da Bodrum'a gidip Bodrum'un pahalılığına savaş açtı Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Terör halayı için de ''gereği yapıldı'' Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Türk Bayrakları'nı çöpe atmışlar; polis peşlerine düştü Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu Alanya'daki lüks otelde korkunç olay: Tatilciler hastanelik oldu ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... ''Öldürtmeyeceğiz biliyorsunuz değil mi'' demişti... Ünlü spiker Gülbin Tosun hedef gösterildi... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
"Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı "Simpsons"ların Kamala Harris kehaneti ortaya çıktı AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' AK Parti'nin EYT hesabı şaştı: ''EYT'li 75 bin TL maaş almalı'' Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Dünyayı gezen Rus motosikletli YouTuber, Türkiye'de öldü Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Amerika'ya taşınan Ceyda Ateş kendi işinin patronu oldu Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Kebapçıda toplu tecavüz dehşeti Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'den tarihi uçuş Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Prof. Dr. Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Bilim insanlarına saldırı girişimi kamerada Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Prof. Dr. Özgür Demirtaş ekonomide pembe tablolar çizenlere özel ders verdi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi Türkiye'nin flamingo cennetiydi, bakın şimdi ne hale geldi