İYİ Partili Çıray: ''Bu YSK'nın ilk sabıkası değil''

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, katıldığı bir canlı yayında Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kararın sürpriz olmadığını belirten Çıray, YSK’nın 24 Haziran seçimlerinde aldığı “mühürsüz oy” kararını hatırlattı.

Aytun Çıray, sözlerine şöyle devam etti:

“Ben YSK’dan hukuki bir sonuç çıkacağına inanmıyorum. Kararın sürpriz olarak görülmesini de ben pek anlamıyorum çünkü bu YSK referandumda da tam kanunsuzluk yapmıştır. Nitekim tam kanunsuzluk yaptığı daha önce almış olduğu mühürsüz oyların geçersiz olduğu kararın kanunlaştırılmasıyla tescil edildi. Yani bu YSK’nın ilk sabıkası değil. Tırnak içinde söylüyorum dolaysıyla sürpriz değil.

Türkiye ne yazık ki yıkılmakta olan bir devlet görüntüsü veriyor. Tüm devlet kurumlarına seslenmek istiyorum, Türkiye hepimizin. Türkiye bugün bu seçim sonuçları iptali ile bir büyük birlik havası yakalandı. Vicdanlarda birlik yaşandı vicdan birliği yaşandı.

Türk milleti gördü ki doğusuyla batısıyla hukuksuzluk her yerde olabiliyor. Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın, bir ülke büyüklüğündeki şehrin seçimleri kanunsuz bir şekilde iptal ediliyor.”