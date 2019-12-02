İYİ Partili Çıray'dan erken seçim açıklaması !

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Aytun Çıray, “Sayın Erdoğan'ın erken seçime gidebilmesi için gerekli ekonomik ve sosyal şartlar yok. Ekonomi şu anda çok kötü. Erdoğan bu şartlarda erken seçime gidemez” şeklinde konuştu.

İYİ Parti Milli Güvenlik Politikaları Başkanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray, asgari ücretin en az 3 bin lira olması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın mevcut siyasi ve ekonomik şartlarda ülkeyi erken seçime götüremeyeceğini söyledi.

Ben TV’den Cansu Temir Aksu’nun sorularını yanıtlayan Çıray’ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ben geçenlerde sosyal medyada bir anket yaptım. 11 bin kişi oy kullandı. Halkın gündemi ne onu öğrenmek istedim. Yüzde 80'i geçim sorunu dedi. Ve yine o yaptığım anketlerden gördüğüm şey şu; bugün açlık sınırı 2 bin 13 lira. Yoksulluk sınırı da 6 bin 850 lira. Dolayısıyla bunlara baktığımızda ve gerçek enflasyona baktığımızda beklenti en az 3 bin lira. 3 bin lira ile insanlar ancak geçinebilir hale gelebilir. Ancak bunu yaparken de orta ve küçük esnafa zarar vermemek için bana kalırsa asgari ücreti vergiden muaf tutarak yapmalarında fayda var. Böyle bir karar çıkmazsa insanlar ezilmeye devam eder, bunun hesabını sandıkta sorarlar."

"KURULAN HER PARTİ KAZANÇTIR"

"Kamuoyuna yansıyan kadarıyla iki ayrı parti kurulacağı kesin gibi görünüyor. Yani 2 yeni parti kuruluyor diyebiliriz. Ama bundan sonra nasıl davranırlar, ne karar alacaklar bunu zaman gösterecek. Daha kurulmadan, elimizde bir parametre yokken, kadro ve programları belli değilken, millete vaatleri ortaya çıkmamışken şansları hakkında da bir şey söylemek çok zor. Ama Türkiye'de demokrasi açısından kurulan her parti kazançtır diye düşünüyorum"

"ERKEN SEÇİM BEKLEMİYORUM"

Sayın Erdoğan'ın erken seçime gidebilmesi için gerekli ekonomik ve sosyal şartlar yok. Ekonomi şu anda çok kötü. Pahalılık her ne kadar basında yer almıyorsa da milletin canını yakar duruma gelmiş durumda. Dolayısıyla bu konjonktürde seçime gidemez. Onu seçime yollayacak bir parlamento yapısı da yok şuanda. Dolayısıyla ben önümüzdeki en az 2 yıl içinde bir erken seçim beklemiyorum"

“MİLLET İTTİFAKI DEVAM EDECEK”

"Millet İttifakı'nın kurulma sebebi ortada durduğu sürece devam edecek. O da; Millet İttifakı'nın partilerini bir araya getiren şey; demokrasi mücadelesi. Özgürlükler mücadelesi ve Türkiye'nin yeniden bir hukuk devletinin olmasının mücadelesi. Türkiye'nin yeni çağın şartlarına uygun bir parlamenter sistemi inşa etmesi. Bu şartlar devam ettiği sürece, bu ittifak devam edecektir"