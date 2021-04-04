İYİ Partili Çıray'dan Montrö bildirisine destek

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 103 emekli amiralin imzasıyla yayımlanan bildiriye destek verdi.

Emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan bildiriye ilişkin bir değerlendirme de İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray'dan geldi. Twitter'daki hesabı üzerinden, 103 emekli amiralin imzaladığı bildiriye ilişkin açıklama yapan Çıray, "Bir tabip teğmen olarak altına imzamı atıyorum" derken, kendisine yöneltilen eleştirilere "Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" yanıtını verdi.

Çıray, "Doğru veya yanlış. Bu ülkenin her evlâdı Anayasa ve hukuk içerisinde kalarak fikirlerini özgürce beyan eder" ifadesini kullanırken, "Bıktık bu darbe paranoya ve tiyatrosundan. Bu ülkenin 400 bin askeri var. 300 bin polisi. Bir de darbelere karşı canını verecek Türk milleti. Darbe yapmaya niyeti olanı tükürükle boğarız, tükürükle" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı 'Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden çekildim, Montrö'yü tanımıyorum, feshettim' diyebilir mi?" sorusuna, "Yapabilir. Mümkün-muhtemel arasında fark var. Yeterli miktar yoğurt bulursanız, Marmara Denizi'ni de karıştırırsanız, ayran yapmak mümkündür" şeklinde yanıt vermişti. Şentop'un sözlerine tepki gösteren 103 emekli amiral bir bildiri kaleme alıp, yayımlamıştı.

Amirallerin bildirisinde, Montrö'nün Türkiye'nin haklarını en iyi şekilde koruyan bir anlaşma olduğu vurgulanarak, "Montrö; sadece Türk Boğazlarından geçişi düzenleyen bir sözleşme değil, Türkiye'ye İstanbul, Çanakkale, Marmara Denizi ve Boğazlardaki tam egemenlik haklarını geri kazandıran, Lozan Barış Antlaşmasını tamamlayan büyük bir diplomasi zaferidir" ifadelerine yer verilmişti.