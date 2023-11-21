İYİ Partili isim: ''Mansur Yavaş 5 yıl daha görevde olacak!''

İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal, ABB Meclis’indeki bütçe görüşmesinde Mansur Yavaş’ın 5 yıl daha görevde olacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 15'inci birleşiminde konuşan İYİ Partili Ali Ünal’ın açıklamaları dikkat çekti.

Ünal, ABB'nin bütçesi hakkında açıklama yaparken "Ankaralıya hizmet etmek için Yavaş'ın 5 yıl daha görevde olacağını" vurguladı.

Ünal devamında şunları söyledi: "Tüm ilçelerimizin bütçeleri ilçelerimize ve Ankara'mıza hayırlı olsun. İdareyi suçlamak çok kolaydır. Ama öneri, teklif yok. Bütçelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese grubumuz adına teşekkür ediyoruz."

İYİ PARTİ’NİN YEREL SEÇİM KARARI

Son seçimlerden sonra dağılan Millet İttifakı’ndaki İYİ Parti, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde kendi adaylarını açıklayacağını duyurmuştu.

31 Mart öncesi ittifak tartışmaları sürerken İYİ Parti’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday adaylığı açıklaması gelmişti. İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı, aday adaylığını açıklamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ise Prof. Dr. Ümit Özlale olduğunu duyurmuştu. Ankara için şu ana dek henüz bir isim gündeme gelmedi.