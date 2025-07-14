  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı

İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı: ''İşine bak ApoooCCCuuu!''

İYİ Partili isim MHP'li Semih Yalçın'a demediğini bırakmadı: ''İşine bak ApoooCCCuuu!''
Güncelleme:

MHP'nin 2 numaralı ismi olan Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nu hedef alan eleştirilerine, İYİ Parti'den hiç beklemediği kadar ağır bir yanıt geldi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu hedef almıştı.

Yaçın'ın sosyal medya paylaşımı şu şekildeydi

Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur. İP’in başı Müsavat Dervişoğlu, sözde milliyetçiliğinin zekâtından söz etmiş. Onun gibi davasını ve partisini satanlara milliyetçilik haramdır.
Dolayısıyla haramın ve hıyanetin zekâtı olmaz.
Dervişoğlu’nun dudaklarından, birkaç yüzyılda müstemleke tipi aydınların ağızlarında birikmiş siyasi hamakat salyası taşmaktadır. Dili kirli, üslubu ahlaksız, seviyesi alçaktır.
Aslında alçaklık da bir seviyedir.Dervişoğlu’nun indiği yer, çukurdur.Müsavat Dervişoğlu’nu böylesine kudurtan, ağzından köpükler saçtıran nedir biliyor musunuz?
Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin girişimleri ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da kararlı duruşu ve iradesiyle bölücü terör örgütü dükkânı kapatmış ve ülkede Terörsüz Türkiye süreci başlamıştır.
Müsavat Efendi, bölücü örgütün kendini feshetmesinden, silahlı terörün bitmesinden yana mıdır, değil midir?
Böylece Müsavat Dervişoğlu gibi milliyetçilik taslaklarının en önemli propaganda ve istismar vasıtalarından biri ellerinden alınmıştır.
Dervişoğlu misali, politika yamakları işsiz kalmışlardır. Müsavat Efendi’yi azgınlaştıran; seviyesizlik, seciyesizlik ve karaktersizliğini zirveye çıkaran hususlardan biri de, Sayın Genel Başkanımızın daha 1980’lerde büyük bir ferasetle ortaya attığı 21. Yüzyılda Lider Ülke Türkiye vizyonunun hayata geçtiğini görmek olmuştur.
Türkiye sadece içeride değil, bölgede ve dünyada dengeleri değiştirmiş, ezberleri bozmuştur. Türkiye, küresel bir aktör olarak gerek iç siyasette gerekse uluslararası alanda geri dönüştürülemez bir paradigma değişikliğine yol açmıştır.
Dervişoğlu’nun çirkin fıtratını mısır tanesi gibi patlatan kızgın siyasi husumetin arkasında çaresizlik, kıskançlık, haset ve kifayetsiz muhterislik yatmaktadır.
Zira Türk milliyetçiliğinin yegâne temsilcisi olan MHP’nin Türk siyasi hayatındaki dominant rolü karşısında İP gibi politik taklit ve tağşiş partilerinin varlığının bir anlamı kalmamıştır.
Milletimiz sormaktadır! Müsavat Efendi, bölücü örgütün kendini feshetmesinden, silahlı terörün bitmesinden yana mıdır, değil midir?
İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir?"Terör saldırılarının devam etmesini neden bu kadar istemektedir?Müsavat Efendi, yeni şehit ve gazilerin gelmesini neden canhıraş feryatla istemektedir?
Türk milletine sosyal barış ve kardeşliği, huzur ve sükûnu neden çok görmektedir?
Türk devletinin bekasını temin için attığı adımlardan neden bu kadar rahatsızdır? Türkiye’nin küresel ölçekte önlenemez yükselişinden niçin bu kadar memnuniyetsizdir? İP, günümüzün Avrupa siyasetinden ilham alan yeni tür Nazi partilerine niye tıpatıp benzemektedir?
İP’in başı, neden Mustafa Kemal Atatürk’e değil de Hitler’e özenmektedir?İP, Türk milliyetçiliğine sekte vurmak için kurulmuş bir Nazist FETÖ projesi midir? Son soru:Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı çabaları, Müsavat Efendi’nin neresine batmaktadır?

MHP'li Semih Yalçın’ın bu ağır eleştirilerine İYİ Parti cephesinden de çok sert bir yanıt geldi.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Yalçın’a hitaben, "Uzun uzun yazılacak adam değilsin, İşine bak 'ApoooCCCuuu'" sözleriyle sert karşılık verdi.

Öztürk’ün, açılım sürecine yönelik eleştirisinde “Apocu” ifadesini ve ülkücülerin sembolü olan “CCC” harflerini birlikte kullanması dikkat çekti.

text-ad
Etiketler semih yalçın MHP iyi parti müsavat devrişoğlu yasin öztürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler Önce İTÜ, şimdi de ODTÜ! Rektörü dakikalarca protesto ettiler İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! İşte Türkiye'nin eşsiz lezzeti... Kilosu 1.000 TL ama kapış kapış satılıyor! MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' MHP'de bir ''yeni süreç'' istifası daha: ''MHP-AKP-DEM ittifakıyla yürümeyeceğim'' İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! İstanbul'da polise saldırı: Hatalı park uyarısı yapan polise saldırdılar! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Temmuz ayı erken genel seçim anketinin sonuçları açıklandı; zirvedeki fark 2,3 puan! Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Bartın'da gizemli olay: Bal mumundan yapılmış bebek, bebeğe sarılı muska... Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Türkiye'nin bir devi daha konkordato ilan etti Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Fenerbahçe'de Anderson Talisca kamp kadrosundan çıkarıldı Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'de tam 52 yıldır böylesi görülmemişti: Güncel kabus haritası yayınlandı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı! Türkiye'nin en renkli asırlık göçü başladı... Binlerce kişi birlikte yola çıktı!
En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu En fazla göç alan, en fazla göç veren il aynı ilimiz olurken, iç göçün nedeni de belli oldu Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! Çağatay Ulusoy'lu, Demet Özdemir'li Eşref Rüya dizisi davalık oldu! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! ''Müjde'' denmişti ama... Türkiye'deki milyonlarca emekli artık SGK'ya her ay 9 bin TL ödeyecek! Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Mansur Yavaş'tan iktidara zor soru: ''Hani PKK’lılar Ankara Büyükşehir’de sayaç okuyacaktı?'' Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Filenin Sultanları bir kez daha üzdü: 4'üncü mağlubiyet... Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Yolcu uçağı havalandıktan saniyeler sonra düştü Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! Markette kanlı ''sen sapık mısın'' kavgası: Bir anne ve çocuğuna mermi yağdırdı! Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Beşiktaş'ta tarihe geçen imza töreni: Orkun Kökçü'nün maliyeti belli oldu! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler! Dolandırıcı çetesi imara açılan köyü altüst etti; tüm tapuları tek tek ele geçirdiler!