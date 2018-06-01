İYİ Partili Özdağ'dan çok sert Kerim Yılmaz açıklaması

İYİ Parti Yüksek İstişare Kurulu Üyesi emekli ağır ceza reisi avukat Kerim Yılmaz, ABD’de görülen davada Halkbank’a yüksek miktarda mali ceza verildiğine dair paylaştığı bir twitten dolayı 30 Haziranda tutuklanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ bu sabah saat 10:30’da, beraberinde İYİ Partililerden oluşan kalabalık bir grupla Üsküdar Paşakapısı Cezaevi’nde Yılmaz’ı ziyarete gitti.

Cezaevi girişine gelen heyet adına Ümit Özdağ, Yılmaz’ı ziyaret etti. Yaklaşık 20 dakika süren ziyaret sonrasında bir açıklama yapan Özdağ, Kerim Yılmaz’ın sağlık durumu ve moralinin iyi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Kerim Yılmaz, ABD’de görülen davada Halkbank’a yüksek miktarda mali ceza verildiğine dair paylaştığı bir twitten dolayı 30 Haziranda tutuklanmıştır. Aynı twiti onun haricinde 3000 küsur kişi de atmıştır. Hatta bu konuda Mehmet Şimşek de açıklama yapmıştır. Bu konuda Mehmet Şimşek suçlanabilir, çünkü kendisi bu konuda yetkili kişidir. Onun yaptığı açıklama, devlet bilgisinin açıklanmasıdır. Buradan Adalet Bakanı’na sesleniyorum: Sayın Bakan, internet sitenizi açın bir bakın Kerim Yılmaz neden tutuklandı? Bu izafe edilen suçun cezası bir yıl. Bir yıllık suç nedeniyle Türkiye’de son 20 yılda hiç tutuklama yapılmış mı? Yapılmamışsa neden şimdi İyi Parti Yüksek İstişare Kurulu üyesi bir ağır ceza reisi, avukat olan Kerim Yılmaz tutuklandı. Niyetiniz bütün İYİ Partilileri tutuklamak mı? Eğer böyle bir niyetiniz varsa haberiniz olsun, size yaptırtmayız. Biz birkaç gün sonra buraya geleceğiz ve Kerim Yılmaz’ı buradan alacağız.”