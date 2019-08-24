İYİ Partili Özdağ'dan Davutoğlu'na: 'Anılan dönemde kendisi başbakandı

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 7 Haziran-1 Kasım süreciyle ilgili ifadelerine tepki yağıyor. Dün gittiği Sakarya’da “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Neden mi? Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman eminim en kritik dönemlerden biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” ifadelerini kullanan Davutoğlu’na 'açıkla' çağrısı yapıldı.

Özdağ: Kim ne yaptı? Neden insan içine çıkamaz?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ “Davutoğlu ne diyor? Anılan dönemde kendisi başbakandı. Ne oldu ise sorumluluğu paylaşıyordu. Ne oldu sayın Davutoğlu? Kim ne yaptı? Neden insan içine çıkamaz? Tarihin yazmasını beklemeyelim. Siz söyleyin” açıklamalarında bulundu.

RTÜK Üyesi FARUK Bildirici de Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Davutoğlu ne biliyorsa hiç beklemeden açıklamalı. Aksi halde sözleri politik atraksiyondan öteye gitmez. Hem gerçeği saklamak da suçtur. 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönemde Bombalar patladı, insanlar öldü, korku toplumu olduk o günlerde. Unutmadık…” ifadelerini kullandı

