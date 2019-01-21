İYİ Partili Özdağ'dan, İçişleri Bakanı Soylu'ya hodri meydan

Suriye'deki iç savaştan kaçarak 2011 yılından bu yana Türkiye'ye sığınan Suriyelilerle ilgili gündeme gelen Mühendis ve öğretmen gibi nitelikli Suriyelilerin ABD ve Kanada gibi ülkeler tarafından götürüldüğü tartışmalarına İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.



Özdağ, resmi Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın 20 Ocak Pazar günü yaptığı "Amerika, Kanada ne yaptılar? Geldiler, biz her şeyiyle gönlümüzü ve soframızı açtığımız ortamda onlar nitelikli insan avına çıktılar. Yani doktorasını yapan, mühendis, öğretmen... Kendi ülkesinde faydalı olacağını düşündükleri Suriyelilerin içerisinden götürmek istediler ve götürdüler de. Bunu Türkiye'de de yaptılar." açıklamasıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 7 Ocak 2019 tarihli "En iyilerini Avrupa aldı” şeklinde temelsiz bir eleştiri ile karşı karşıya kaldık. Tam tersi, en az nitelikli olanlar buradan gitti." açıklamasını paylaşarak "Kim haklı kim haksız gelin televizyonda tartışalım." önerisinde bulundu.



Hatırlanacağı gibi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Habertürk internet sitesinden Kübra Par'ın sorularını yanıtlamış ve Suriyeliler ile ilgili gündemdeki iddialara yanıt vermişti.

İçişleri Bakanlığı 20 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Türkiye’deki biyometrik verileriyle kayıt altına alınan Suriyeli mülteci sayısınının toplam 3 milyon 618 bin 624 olduğunu açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dün (20 Ocak 2019) yaptığı açıklamada bu rakamın kayıtdışılarla birlikte 5 milyona yaklaştığını belirtti.



Bakan Soylu röportajda "Suriyelilere günlük olarak verilen paranın tamamını Avrupa Birliği’nden karşılıyoruz. “Üniversiteye imtihansız giriyorlar. Hastanelerde sıra beklemiyorlar. Bunlara TOKİ ev veriyor” gibi, söylenen şeylerin tamamı yalan" derken, İYİ Partili Özdağ'ın işaret ettiği "Eğitimli ve bilgili Suriyeli göçü" iddiaları için de "En iyilerini Avrupa aldı” şeklinde temelsiz bir eleştiri ile karşı karşıya kaldık. Tam tersi, en az nitelikli olanlar buradan gitti." ifadesini kullanmıştı.



Ancak Soylu'nun bu açıklamasından tam 13 gün sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yönetim sistemi olan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi ile birlikte Cumhurbaşkanı'ndan sonra ülkenin en önemli yöneticisi olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Suriyeli nüfusun kayıtlı 3.6 milyon kayıt dışılarla beraber, 5 milyona yaklaştığını söyleyen Oktay, ABD ve Kanada gibi ülkelerin Türkiye'de yaşayan Suriyeliler arasından nitelikli insan avına çıktığını ve doktorasını yapan, mühendis, öğretmen gibi meslek gurubundaki Suriyelileri ülkelerine götürdüklerini söyledi.



Türkiye Cumnhuriyeti'nin iki önemli isminin aynı konuda iki farklı açıklama yapmasına dikkat çeken İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Twitter'dan "Kim haklı kim haksız gelin televizyonda tartışalım." diyerek hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya açık bir çağrıda bulundu.



İşte Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın o paylaşımı:





