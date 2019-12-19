İYİ Partili Türkkan baltayı taşa vurdu ! O paylaşımını sildi

Ziyaretçi yasağının uygulandığı bütçe görüşmesinde Meclis Genel Kurulu’nun özel izinli ziyaretçisini sosyal medya hesabından paylaşan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, AK Partililer’in tepkisiyle karşılaştı. “Bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” diye sorduğu kişinin şehit kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk olduğunu öğrenince mesajını silen Türkkan, “Ziyaretçi yasağı var’ deniyor. Locada montlu, blue jeans’li biri olsaydı öyle yazardım” dedi.



Türkkan, Genel Kurul’un salı günkü oturumunu kısa süre locadan izleyen ziyaretçinin fotoğrafını cep telefonuyla çekti ve “Meclis’te bütçe görüşmeleri sırasında ziyaretçi yasağı olur. Az evvel ziyaretçi sıralarında yer alan bu sarıklı cübbeli arkadaş kimdir acaba?” mesajıyla paylaştı. Türkkan, yanıt istediği mesajına, TBMM resmi hesabını da ekledi.

Türkkan, bunun üzerine kendisini telefonla arayan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz’ın, özel izinle locaya alınan kişinin şehit kaymakam Fatih Safitürk’ün babası Asım Safitürk olduğunu öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine Twitter hesabındaki paylaşımı silen Türkkan, “Bütçe görüşmelerinde ‘Ziyaretçi yasağı var, kimse giremez’ diyorlar. Evladımız bile alınmıyor. Ama şehit babasına saygımdan dolayı mesajı sildim. İmtina etmemin tek sebebi bu. Locada montlu, blue jeans’li biri olsaydı, ‘Bu montlu, blue jeans’li kim?’ diye sorardım. Bunun üzerinden gündem oluşturmaya çalışıyorlar, önemsemiyorum. Bugün Derince’de benim de tanıdığım bir vatandaş borç listesi bırakıp intihar etmiş. Ülkenin gündemi bu, gerçek gündeme dönsünler” dedi.

AK PARTİ’DEN MESAJ

Baba Safitürk’ü Meclis’te ağırlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Boyraz da, Türkkan’ın tweet’ini paylaştı ve “Bugün kendisini ağırlamaktan onur duyduğum cübbeli, sarıklı kişi, ‘Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır’ deyip kanını toprağa katan ve mezar taşlarıyla vatan toprağının tapusunu mühürleyen Şehit Kaymakam M. Fatih Safitürk’ün babasıdır” diye konuştu.