İYİ Partili Türkkan'dan Erdoğan'a erken seçim teklifi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, gündeme bomba gibi düşecek bir çağrıda bulundu. Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a parlamenter sisteme geçiş için erken seçim çağrısında bulundu. Türkkan, "5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz" dedi.

"5-6 BAKANLIK VERİRSE..."

Türkkan, yaptığı açıklamada, "Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakarlık yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"İKTİDARA ALTERNATİF OLMAK İÇİN PARTİ KURMADIK"

Türkan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti 2 yıl önce hangi ilkeler ile kuruldu ise bugünde aynı çizgide. İktidar partisi ile bir ittifaktan bahsediliyor. Bizim ne açık nede kapalı kapılar ardında böyle bir talebimiz, pazarlığımız olmadı. Parlamenter Sisteme dönünceye kadar da bu mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Ülkenin ekonomik durumu ortada. Ancak sayın Erdoğan 2020 yılında kesin bir tarih vererek ve de Parlamenter Sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı Bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için bizde bir fedakarlık yapabiliriz. Yoksa biz ülkemizin içinde bulunduğu ortamda milletimize çare olmak için çıktığımız bu yoldan geri dönmeyiz. Sadece iktidara alternatif olmak için parti kurmadık. Büyük Türkiye için bu partiyi sizinle kurduk."