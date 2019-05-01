İYİ Partili Türkkan'dan olay yaratacak AK Parti iddiası

31 Mart yerel seçimlerinde yüzde 75 oyla Pursaklar Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz'ın istifası partide şok etkisi yaratırken, istifaya ilişkin İYİ Parti'den de dikkat çeken bir yorum geldi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, istifaların devamının geleceğini belirtirken, seçimlerde ağır yara alan AK Parti içinse "Uçuruma doğru sürüklenen bir otobüs" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Türkkan, şu ifadeleri kullandı:

"Uçuruma doğru sürüklenen bir otobüste bulunmak istemeyenler daha da çoğalacaktır. İnsanlar sonucu görüyor, bu sıkıntının ortağı olmak istemiyor."