İYİ Partili Ümit Özdağ disipline sevk edildi

İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ'ın, katıldığı bir televizyon programında dile getirdiği Buğra Kavuncu'nun "FETÖ'cü" olduğu iddiasına ilişkin parti teşkilatların tepkisi devam ediyor.

Bu kapsamda birçok il ve ilçe başkanı tarafından, Özdağ ile ilgili Merkez Disiplin Kurulu (MDK) göreve davet edilirken, parti tüzüğünün "Disiplin cezaları ve cezaları gerekli kılan haller" başlıklı maddesinin hükümlerinin uygulanarak ihraç edilmesini içeren dilekçeleri genel merkeze ulaştı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, verilen dilekçeler üzerine Akşener'in Ümit Özdağ hakkında verdiği kararı açıkladı.

DİSİPLİN KURULU'NA SEVKİNE KARAR VERİLDİ

Poyraz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve ithamları, kamuoyunun malumudur. Gelişmeler üzerine, İl Başkanlarımız ve 108 İlçe Başkanımız, "Disiplin sürecinin" başlatılması yönünde talepte bulunmuştur. Genel Sekreterliğimize yapılan başvurular, bugün Sayın Genel Başkanımıza iletilmiş, Sayın Genel Başkanımız da, başvuru ve talepleri değerlendirerek, Sayın Ümit Özdağ'ın Disiplin Kurulu'na sevkine karar vermiştir. Milletimizin bilgisine saygı ile sunarız."



NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk canlı yayınında partisinin İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia etti. Telefonla canlı yayına bağlanan Kavuncu suçlamaları reddederek, "Özdağ'ı mahkemeye vereceğim" demişti.

Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğunu iddia ederek şunları söylemişti: "Bu zatın partinin kurucuları arasında olduğunu öğrendim. Sayın genel başkanı (Meral Akşener) uyardım. Dedim ki, 'Bu arkadaşın FETÖ ile bağı olduğuna dair bilgi var. Bunu kurucu yapmayalım'. Daha sonra bu arkadaş kurucu yapılmadı. Fakat sonra partiye geldi. 1 Nisan kongresinden sonra genel idare kuruluna girdi, sayın genel başkanı tekrar uyardım. Sayın genel başkan bütün sorumluluğu aldığını söyledi. Partinin genel başkan yardımcısı oldu, sözcüsü oldu, İstanbul il başkanı oldu. Evet Buğra Kavuncu'dan bahsediyoruz. Kendisi yurtdışında FETÖ'nün en büyük yurtdışındaki sivil toplum kuruluşu olan, Kazakistan Türk İşadamları Derneği'nin başkan yardımcılığını yıllarca yapmış. Devlet, 15 Temmuz'dan sonra bu derneğin kapatılması için başvuruda bulunmuş ve kapatılmış. Buğra Kavuncu oranın başkan yardımcılığını yapmış. Bunun izahı yok."

Ahmet Hakan'ın "Siz onun için FETÖ'cü diyebiliyor musunuz? sorusu üzerine Özdağ şu cevabı vermişti: "Çok net söylüyorum; bir FETÖ'cü sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsanız önceki başkan ve sonrasındaki başkan FETÖ'cü ise sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu, şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bu, sivil toplum örgütünün neresinde neden görev aldığını açıklaması lazım."

Telefonla canlı yayına bağlanan Buğra Kavuncu ise suçlamaları reddederek şunları söylemişti: "Bugün hukuk katliamı yapıldı, linç girişiminde bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım. Bahsedilen dernek Kazakistan Türk İşadamları Derneği'ydi o dönem. 180'e yakın firma bu derneğinin üyesiydi. Bunların içinde Türkiye'de markalaşmış bir çok firma vardı. 2010 tarihi itibariyle Kazakistan'daki fiili iş hayatım sona erdi. Parti tüzüğümün bütün yetkilerini kullanacağım. Bana atılan iftiralarla ilgili tüm hakkımı kullanacağım."

İYİ Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü suçlaması sonrasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında İstanbul Cumhruiyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.