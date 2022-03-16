İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaşarak ''Allah kimseyi bu hale düşürmesin'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaştı.

Yokuş, videoyu ''Siyasetin de, Siyasetçininde bir seviyesi olmalıdır. Allah kimseyi bu hale düşürmesin .( amin)'' notuyla paylaştı.

''ALÇAK VE ŞEREFSİZSİN''

Videoda ise Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik ''Sayın Erdoğan kulaklarını aç bizi dinle. Artık iyice anlaşılıyor ki, sende mertlik ve şeref; işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış. Alçaksın, namertsin. Erdoğan israf, inkar ve iftiradır. Erdoğan kavga, kutuplaşmadır. Alçak ve şerefsizsin.

Başbakan Erdoğan bal gibi bir gün söylediklerini ertesi gün inkar eden güvenilmez bir siyaset cambazıdır'' dediği, videonun bir bölümünde ise Bahçeli'nin ''Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' sözlerini sarf ettiği görülüyor.