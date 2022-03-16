  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...

İYİ Partili vekil, Bahçeli'nin Erdoğan'ı hedef aldığı videoyu paylaştı: Allah kimseyi...

İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaşarak ''Allah kimseyi bu hale düşürmesin'' ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'a hedef aldığı bir videoyu paylaştı. 

Yokuş, videoyu ''Siyasetin de, Siyasetçininde bir seviyesi olmalıdır. Allah kimseyi bu hale düşürmesin .( amin)'' notuyla paylaştı. 

 ''ALÇAK VE ŞEREFSİZSİN''
Videoda ise Bahçeli'nin Erdoğan'a yönelik ''Sayın Erdoğan kulaklarını aç bizi dinle. Artık iyice anlaşılıyor ki, sende mertlik ve şeref; işportaya düşmüş, hurdaya çıkmış. Alçaksın, namertsin. Erdoğan israf, inkar ve iftiradır. Erdoğan kavga, kutuplaşmadır. Alçak ve şerefsizsin. 

Başbakan Erdoğan bal gibi bir gün söylediklerini ertesi gün inkar eden güvenilmez bir siyaset cambazıdır'' dediği, videonun bir bölümünde ise Bahçeli'nin ''Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır'' sözlerini sarf ettiği görülüyor. 

Etiketler erdoğan politika bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek gösterge belli oluyor
Veterinere tecavüz davasının seyrini değiştirecek rapor! DNA'sı iç çamaşırında tespit edildi
Yine kıyamet kopacak! Arkadaşının kucağına oturan Gülşen'e olay gönderme
FED, kritik faiz kararını açıkladı
Kar alarmı nedeniyle İstanbul'daki uçak seferleri iptal edildi
Günün en iğrenç haberi: Savaştan kaçtı, toplu tecavüze uğradı
Araç sahiplerine kötü haber! Zam gelmeden depoyu doldurma devri bitti
Rusya, Harkov'u kan gölüne çevirdi: Yüzlerce ölü var
Sokakta soyunan adam mahalleyi ayağa kaldırdı; dayağı yedi!
Kapalıçarşı esnafından altın fiyatları için dikkat çeken tahmin