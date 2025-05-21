İYİ Partili vekilin ifşa olan WhatsApp mesajı ortalığı karıştırdı

İYİ Partili vekil Hasan Toktaş'ın il başkanlarının bulunduğu WhatsApp grubuna CHP'li milletvekili Asu Kaya'nın fotoğrafını gönderip ''Sana bunu alacağım kral'' yazması sosyal medyada büyük tepki çekti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Hasan Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullanması tepki çekti. Toktaş’ın söz konusu mesajı, siyasette kadınlara yönelik cinsiyetçi zihniyetin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılanan mesaj, kadın siyasetçilere yönelik ayrımcı ve nesneleştirici söylemlerin hala meşruluğunu koruduğu gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Tepki çeken olayla ilgili ne İYİ Parti'den ne de Toktaş’tan bir açıklama yapıldı.