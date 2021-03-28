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İYİ Partili vekiller okul önlüğü giyip, Andımız'ı okudu

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararına, İYİ Parti birçok ilde eylem düzenleyerek tepki göstermeye devam ediyor. Kastamonu il başkanlığı üyeleri, özel diktirdikleri siyah önlükleriyle Nasrullah Meydanı'nda toplanarak "Öğrenci Andı"nı okudu. İl Başkanı Mehmet Çıvgın'ın, "Biz İYİ Parti olarak andımızın okutulması yönünde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Danıştay'ın "Öğrenci andı”nın okullarda okutulmaması yönündeki kararının ardından, İYİ Parti, geçtiğimiz Çarşamba günü Kastamonu'da siyah önlüklü eylem düzenledi. 64 yaşındaki il başkanı Çıvgın'ın düzenlediği eylemde, parti üyeleri siyah önlük ve yakalıklarını giyinip, "Öğrenci Andı"nı okudu. Eylem alkışlarla sona erdi.

"MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Çıvgın, eyleme ilişkin şunları söyledi:

"Andımızla ilgili bir basın açıklaması yapmayı uygun gördük. Bu basın açıklamasında da önlüklü, yakalıklı, öğrenci kıyafetiyle bunu gerçekleştirmek istedik. Bu noktada arkadaşlarımızla görev bölümü yaparak, önlüklerin, yakalıkların diktirilmesi görevi paylaşıldı. Maske mesafe kurallarına dikkat ettik. Güzel bir anı oldu. Biz İYİ Parti olarak andımızın okutulması yönünde mücadelemize devam edeceğiz."

ANKA

Etiketler andımız iyi parti iyi partili milletvekilleri öğrenci anıd protesto danıştay
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