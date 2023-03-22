İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu istifa edecek mi? Beklenen açıklama geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olduğu iddia edilen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu sessizliğini bozdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığından rahatsız olduğu ve istifa edeceği konuşulan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu basın toplantısı düzenledi.



Ağıralioğlu, "Kemal Bey'in adaylığına değil, adaylık iradesi taşımasına da değil. Cumhurbaşkanlığına anasının ak sütü gibi helal duyguyla talip olmaya hakkı vardır" diye konuştu.



Ağıralioğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:



"Bu yarışı bunca yanlışın içerisinde 60-40, 70-30 bitirebilecek bir mutabakat aramalıyız. 50'yi 1 geçmek duygusu muhalefeti kirletecek dedik. Dediğimizi bulduk. Seçmen 30 milyona 30 milyon gelse 1 oyla iktidar belirlenecek olsa dedik, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa dedik, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İyi Parti.

Kemal Bey dahil tüm adaylara ilk ikazımız, 50'yi 1 geçmek değil; tüm yolları mubah saymak değil. Hükümeti tenkil ederken, iktidarda kalmak için her yolu mubah görüyor diyen muhalefetin, iktidar olması için bakanlık dağıtmasını ahlaklı bulmuyoruz dedik.

Önce kaybederiz korkusuna itiraz ettik. Sonra kaybederiz korkusuna rağmen adaylık iradesinin bu şekilde dayatılmasına karşı çıktık. Buna ilaveten belediye başkanlarının adaylığının baskılanmasına karşı çıktık. Seçmene haksızlık olduğunu söyledik.

Umut olarak kurulmuş masanın başka bir gündemle iktidar heveslerinin aparatı olarak dönüştürülmesine karşı çıktık. Biz umut olarak kurulmuş bu masada, ümitlerine pusu kurulmuş bir partiyiz.

Biz kimsenin mezhebine inancına hürmetsizlik edecek kadar kalbi kararmış değiliz. Ama süreci doğru yönetemediğimiz için İYİ Parti'nin 5 yıllık emeklerinin iktidar olma heveslerine itiraz ettik."