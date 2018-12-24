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  4. 24 Aralık 2018 12:16

İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu

İYİ Parti, 5'i büyükşehir 15 ilde daha başkan adayını belirledi.

İYİ Parti'nin 15 belediye başkan adayı daha belli oldu
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İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için aday tespit çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda bazı illerde belirlenen adayların isimleri şöyle:

"Mersin Büyükşehir: Burhanettin Kocamaz, Balıkesir Büyükşehir: İsmail Ok, Trabzon Büyükşehir: Atakan Aksoy, Denizli Büyükşehir: Ümit Bahtiyar, Erzurum Büyükşehir: Mahmut Uykusuz, Elazığ: Ali Şekerdağ, Afyonkarahisar: Mahmut Koçak, Isparta: Gökmen Gökmenoğlu, Çankırı: Raif Oktay, Nevşehir: Mehmet Özkan, Niğde: Mümin İnan, Kars: Settar Kaya, Kırıkkale: Mahir Yılmaz, Uşak: Muhammet Gür, Osmaniye: Davut Çuhadar."

AA

belediye başkanı , iyi parti
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