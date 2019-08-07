İYİ Parti'nin A takımı belli oldu ! İşte o isimler

Konuyla ilgili partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Aziz Milletimiz, değerli basın mensupları;

Bilindiği üzere, İYİ Parti 3 Ağustos Cumartesi günü Olağanüstü 4. Kongresi'ni gerçekleştirdi.

Türk demokrasisinde pek rastlanmayan bir parti içi demokrasi örneği ve olgunlukla tamamlanan kongremizin ana sloganı da, “Bugün Geleceğin İlk Günü” olarak belirlenmişti.

Delegemizin oylarıyla belirlenen Genel İdare Kurulumuz da bugün ilk toplantısını yaptı. Kurulumuz ilk toplantısında, sayın Genel Başkanımızın, titiz bir çalışma sonucu ortaya koyduğu vizyon ve kadroyu onayladı. Buna göre, Türk siyasetinde yeni bir sayfanın açıldığını ifade etmek isterim.

Siyasi partilerin, günümüze kadar değişmeyen ve birçok alanda atıl kalan organizasyon şeması ve çalışma biçimi, bugünden itibaren yeni ve kıymetli bir örnekle tanışacak.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yardımcılarından değil, her biri ayrı uzmanlık alanı olan “Başkanlıklar”dan oluşacak. Bu yeni yönetim modelinde esas alınan nokta, Türkiye'yi yönetmeye hazır kadrolardan, bir anlamda “Gölge Kabine” oluşturulmasıdır. 4. Olağanüstü Kongremiz'de sayın Genel Başkanımızın da vurguladığı gibi, İYİ Parti artık “İktidar Yürüyüşü”ndedir. Ve hedefine ulaşacak bu yürüyüşte, hem yönetim hem de ülkemizin meselelerine çözüm noktasında, vizyonumuzu ortaya koyan bir çalışma modeli hazırlanmıştır.

Ekonomi politikalarından kalkınma politikalarına, toplumsal politikalardan milli güvenlik politikalarına, eğitim politikalarından kadın politikalarına, uluslararası ilişkilerden gençlik politikalarına kadar, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, ve ülke yönetiminin her alanını kapsayan yeni bir idari modeli siyasetimizle tanıştırıyoruz. Bu yönetim şeması ve anlayışıyla, amacımız, ülkemizi ‘Zamanın Yarışına Taşımak'tır.

Bir ülkenin yenilenebilmesinin ilk şartı, yönetmeye aday siyasetin, yenilenebilmesi ve kendini çağın gereklerine uygun hale getirmesidir. İYİ Parti, Türkiye'yi yönetmeye aday ve hazır bir partidir. Bugün size ilan ettiğimiz yeni yönetim modelimiz de bu gerçeğin en önemli kanıtıdır.

Genel Başkanımız sayın Meral Akşener'in, Türk siyasetine kazandırdığı ve Genel İdare Kurulu'muzun da onayladığı bu yeni modele göre, İYİ Parti yönetimi şu şekilde oluşturulmuştur;

-Siyasi İşler Başkanı, Salim Ensarioğlu

-Genel Sekreter, Uğur Poyraz

-Teşkilat Başkanı, Koray Aydın

-Mali İşler Başkanı, Ümit Dikbayır

-Ekonomi Politikaları Başkanı, Cihan Paçacı

-Yerel Yönetimler Başkanı, Metin Ergun

-Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı, Hasan Seymen

-Milli Güvenlik Politikaları Başkanı, Aytun Çıray

-Parti Sözcüsü, Yavuz Ağıralioğlu

-Eğitim Politikaları Başkanı, Berna Sukas

-Kadın Politikaları Başkanı, Sibel Yanıkömeroğlu

-Kalkınma Politikaları Başkanı, İsmail Tatlıoğlu

-Gençlik Politikaları Başkanı, Yavuz Temizer

-Toplumsal Politikalar Başkanı, Şenol Sunat

-STK ile İlişkiler Başkanı, Tuba Çokal

-Uluslararası İlişkiler Başkanı, Ahmet Kamil Erozan.

İYİ Parti yalnızca bir muhalefet partisi değil, Türkiye'nin sorumlarına çözüm arayan ve bu noktada politikalar üreten bir siyasi güçtür..

Yeni yönetim modeliyle de bunu kanıtlayacağından şüpheniz olmasın.

Her bir başkanlığımız, alanında, mevcut iktidarın icraatlarını takip edecek, gerektiğinde uyaracak, gerektiğinde de çözüm önerilerini sunacaktır..

Değerli basın mensupları bu arada tüm Türkiye’yi hüzne boğan Kazdağları ile ilgili olarakta bir bilgiyi paylaşmak istiyorum.

Türkiye’nin akciğerlerinden biri olan Kazdağlarındaki yeşil katliamına karşı sayın Genel Başkanımızın hassasiyeti malumunuz. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın öğle saatlerinde Kazdağlarında olacak. Yeşiline ve suyuna sahip çıkmak, vatana sahip çıkmaktır. Sayın Genel Başkanımız 8 Ağustos Perşembe günü bu gerçeği, bir kez de, hazinemiz saydığımız Kaz Dağlarında ilan edecektir. “Bugün Geleceğin İlk Günü” diye çıktığımız bu yolun ve yeni yönetimimizin, aziz milletimize, ülkemize ve Türk siyasetine hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum.”