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  4. 11 Şubat 2020 12:18

İYİ Parti'nin acı kaybı; kurucu isim hayatını kaybetti

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu hayatını kaybetti. Türkoğlu'nun bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

İYİ Parti'nin acı kaybı; kurucu isim hayatını kaybetti
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İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 24. Dönem Osmaniye Milletvekili Hasan Hüseyin Türkoğlu'nun hayatını kaybettiği haberini İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan duyurdu. Türkkan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı, 24. Dönem Osmaniye Milletvekili, Muhterem dostum Hasan Hüseyin Türkoğlu’nu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ailesine, camiamıza sabır diliyorum."

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