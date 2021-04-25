İYİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?" notu düşüldü.

İYİ Parti, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada bu sefer günün bomba paylaşımı ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, kendi hazırladığı film platformu Akflix'in vizyona giren ilk filminin "İlüzyonist" olduğunu duyurdu.

İYİ Parti tarafından hazırlanan video, 38 saniye sürerken, video kapsamında siyaset gündemindeki önemli konular bir kez daha gündeme getirilmiş oldu.

İYİ Parti tarafından paylaşılan videonun üzerine ise şunlar yazıldı: