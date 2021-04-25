  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İYİ Parti'nin ''Akflix'' paylaşımı sosyal medyayı salladı

İYİ Parti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Akflix’in katkılarıyla Kayıplar Ülkesi’nde yaşananları izlemekten çok sıkılmadık mı?" notu düşüldü.

İYİ Parti, sosyal medya hesabını aktif şekilde kullanmaya devam ediyor. Sosyal medyada bu sefer günün bomba paylaşımı ise İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti, kendi hazırladığı film platformu Akflix'in vizyona giren ilk filminin "İlüzyonist" olduğunu duyurdu.

İYİ Parti tarafından hazırlanan video, 38 saniye sürerken, video kapsamında siyaset gündemindeki önemli konular bir kez daha gündeme getirilmiş oldu. 

İYİ Parti tarafından paylaşılan videonun üzerine ise şunlar yazıldı: 

 

Etiketler iyi parti akflix netflix ak parti paylaşım video
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı!
Esra Erol makyajsız paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
Arnavutköy'de feci yangın: Acı haberler peş peşe geldi
Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in pozları olay oldu
Didem Soydan sevgilisine böyle poz verdi
Ata Demirer'den Avrupa Yakası itirafı
Çirkin provokasyon! Alevi tekkesi yanında Kuran-ı Kerim yaktılar
Hem Erdoğan'a hem de AK Parti'ye bir anketten daha kötü haber!
''Turistim'' dedi, ceza yemekten kurtulamadı
''Kripto Tosuncuk'' karantinada MHP’li Sancaklı’nın oğlunun rezidansında kalmış!