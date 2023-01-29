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İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu

İYİ Parti'nin Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu
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İYİ Parti’de Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu. Ankara İl Başkanlığı'na Faruk Köylüoğlu seçilirken Bursa İl Başkanı ise Mehmet Hasanoğlu oldu.

İYİ Parti’de Genel Başkanı Meral Akşener'in katılımıyla düzenlenen İYİ Parti Ankara 3. Olağan İl Kongresi'nin ardından Ankara ve Bursa il başkanları belli oldu.

İYİ Parti Ankara İl Başkanlığı'na 221 oy alan Faruk Köylüoğlu seçildi. Adaylardan Erdinç Ceyhan’ın çekilmesiyle iki adayın yarıştığı kongrede, 563 geçerli oyun 387’sini alan Mehmet Hasanoğlu yeni il başkanı oldu.

 

Etiketler iyi parti il başkanı ankara il başkanı istanbul il başkanı
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