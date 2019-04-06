İYİ Parti'nin itirazı AK Parti'ye yaradı

Yaklaşık 8 saat süren sayımın ardından AK Parti'nin oyu 107 artarak 51 bin 41'e, İYİ Parti'in oyu ise 57 artarak 49 bin 229'a yükseldi.



AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sayımın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin galibinin partisi olduğunu belirterek, "Yapılan itirazların ardından yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı." dedi.



İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise oyların tamamının yeniden sayılması gerektiğini belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi.





