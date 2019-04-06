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  4. 06 Nisan 2019 11:36

İYİ Parti'nin itirazı AK Parti'ye yaradı

İP Uşak İl Başkanlığının Uşak belediye başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazın ardından 4 bin 98 geçersiz oyun sayımı tamamlandı.

İYİ Parti'nin itirazı AK Parti'ye yaradı
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Yaklaşık 8 saat süren sayımın ardından AK Parti'nin oyu 107 artarak 51 bin 41'e, İYİ Parti'in oyu ise 57 artarak 49 bin 229'a yükseldi.
 
AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, sayımın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimin galibinin partisi olduğunu belirterek, "Yapılan itirazların ardından yapılan sayımda İYİ Parti ile aramızdaki oy farkı 60 arttı, herkes sandıktan çıkan sonuca saygı duymalı." dedi.
 
İYİ Parti Uşak İl Başkanı Naci Yıldırım ise oyların tamamının yeniden sayılması gerektiğini belirterek, Yüksek Seçim Kuruluna itirazda bulunacaklarını söyledi.
 
 
 

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