İYİ Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler yaklaşırken partiler belediye başkanı adaylarını belirlemeye başladı.



İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İzmir ziyaretinde yaptığı açıklamada, Ümit Özlale'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün yaptığı açıklamada "Biz ittifak sisteminden vazgeçtik. Türkiye için eğile büküle öldük. Bundan sonra yok. İttifak sistemiyle yol yürümeyeceğiz. Sadece bugün değil 2028’de de kendi başımıza gireceğiz" demişti.

Öte yandan İYİ Parti'nin GİK toplantısından çıkan karar da ittifak yapılmayacağı yönündeydi.

Toplantının ardından yapılan açıklamada "81 il ve tüm ilçelerde aday çıkarma kararı alındığı" vurgulandı.

ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak görev yapan Ümit Özlale, 28 Nisan 1972 tarihimde Almanya'nın Holzheim şehrinde dünyaya geldi. Ümit Özlale, 1990 yılında İzmir Fen Lisesinden mezun oldu. Lisans eğitimini 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümünde, daha sonra 1998 yılında ABD'de bulunan Boston College'da yüksek lisansını ve son olarak doktorasını 2001 yılında tamamladı.

2001 yılında Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında doçent, 2011 yılında profesör unvanı aldı. 2009'dan 2013 yılına kadar TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 2013 yılından itibaren Özyeğin Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış ve Ekonomi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi. Hâlihazırda Harvard Summer School'da Kalkınma Ekonomisi dersleri vermektedir. 2015 yılında akademisyenler tarafından kurulan danışmanlık şirketi Sectoral and Economic Analysis Lab (SEAL)'in kurucu ortağıdır.

Ümit Özlale, Merkez Bankası Ekonomik Araştırmalar ve Para Politikası Genel Müdürlüğünde danışman olarak çalıştı, ayrıca Maliye Bakanlığı ve Dünya Bankası ile projeler yürüttü.

2020 Eylül ayında katıldığı İYİ Parti'de Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürütmeye başladı.

Ümit Özlale, TÜBİTAK tarafından 40 yaşın altındaki üstün başarılı bilim insanlarına verilen Teşvik Ödülü’nün sahibidir.