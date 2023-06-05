İYİ Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin TBMM Başkan adayı, İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı oldu.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, TBMM Başkan adayı gösterildi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta'nın imzasıyla Meclis Başkanlığına sunulan yazıda, “28. Yasama Dönemi Birinci Devre için TBMM Başkanlığına İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz” ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Paçacı, seçim öncesinde CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin sözlerinin ardından İYİ Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.