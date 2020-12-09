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  4. 09 Aralık 2020 13:43

''İYİ Parti'yi seçime sokmayacaklardı''

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, partisinin seçime sokulmaması için gerekli belgenin 13.30'da TBMM'ye teslim ediliğini, ardından YSK'ye getirildiğini ifade etti. Çıray, "Saat 14.00'ten önce işlem bitirilmeseydi. İYİ Parti'yi seçime sokmayacaklardı" dedi.

''İYİ Parti'yi seçime sokmayacaklardı''
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 İYİ Parti'nin 2018'de seçimlere sokulmamasına yönelik ciddi bir iddia geldi.

15 milletvekilinin isminin yer aldığı belgeyi paylaşan Aytun Çıray, "Belge 13.30'da TBMM'ye teslim edildi ve oradan YSK'ya götürüldü. Saat 14.00'ten önce işlem bitirilmeseydi İYİ Parti'yi seçime sokmayacaklardı" dedi. 

İYİ Parti'nin seçimlere sokulabilmesi için işlemin 30 dakika sürdüğünü ifade eden Çıray, "Aşağıdaki 15 ismi unutmayalım" notunu ekleyerek şu belgeyi paylaştı:

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