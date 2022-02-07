İzmir'in 30 ilçesinde 'elektrik zammı' protestosu

CHP İzmir İl Başkanlığı, kentin 30 ilçesinde eş zamanlı olarak elektrik zamlarını protesto etti. Açıklamada "Görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a buradan sesleniyoruz: Enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın" denildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, ilçe örgütleri arıcılığıyla kentin 30 ilçesinde eş zamanlı olarak elektriğe gelen zamları protesto etti. Konak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde elektrik faturalarının da yakıldığı protestoda basın açıklamasını CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından okudu.

Tüm ilçelerde ortak yapılan basın açıklaması şöyle:

"Yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanımız sadece kira, fatura ve vergi ödeyebilmek için çalışmaktadır. Liyakatsiz ve adaletsiz düzenin kurucuları halkımızı sömürerek günlük elektrik tüketimi yüz bin lirayı bulan saraylarda yaşamaktadır. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarının artık mücadele edilemez boyutlara geldiğini görmemek için kör olmak, yaşam için elzem olan enerji fiyatlarının altında ezilen, yoksullaştırılan halk yığınlarının feryadını duymamak için ise sağır olmak gerekli. İşte tam da bu noktada görmeyen, duymayan AKP ve Erdoğan’a buradan sesleniyoruz; enerji fiyatlarına 2022 itibariyle getirilen zamları geri alın.

'TEK ADAM DÜZENİ DEĞİŞMELİ'

Elektrik fiyatlarını belirleyen ve bir nevi enerjinin borsası olan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş, 2022 yılı 1 kilovat saat elektrik fiyatını 108 kuruş olarak hesaplamışken, yapılan fahiş zamların özel şirketleri kollamaktan başka bir amacı yoktur. Tıpkı merkez bankasının 128 milyar dolarlık rezervini arka kapıdan ucuza yandaşa satmak gibi, tıpkı devasa ihalelerin müteahhit çetelerine verildiği gibi, faturaların altında ezilen vatandaşın karşısında yandaş enerji şirketlerine kıyak yapmak bu yönetim anlayışının geleneği haline gelmiştir. Çalışan nüfusunun yüzde 43’ünü asgari ücrete mahkum eden, gençlerini yurtdışına gitmeye ya da intihara sürükleyen, esnafının kepengini kapatan, sanayicisinin üretimini kısıtlayan, çiftçisini ekip biçemez hale getiren bu tek adam düzeni değişmelidir ve değiştireceğiz."

'BURAYA GELENE KADAR 6 ESNAF YOLUMU KESTİ'

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır ise şöyle konuştu:

"Buraya gelene kadar 200 metre mesafede 6 esnaf yolumu kesti. Milletvekili olarak halkın arasına girmeye utanır hale geldik. Faturalarınıza bir kez daha bakın. Gerçekte tükettiğinizin 3 katı fazlasını ödüyorsunuz. 3'te 2'si devletin aldığı dolaylı vergi ve taşeron şirketlere gidendir. Bu sadece elektrikte değil, doğalgazda da böyle. Araba almaya gittiğinizde de böyle. Esnaf 'Dükkan kirasından fazla elektrik faturası ödüyoruz' diyor. İnsanlar evin içinde palto ile gezer oldu. 2022 yılında Isparta’da 500 bin nüfuslu kentin yüzde 7'sine halen elektrik verilemiyor."