İzmit Belediye Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

İzmit Belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Ankara’ya giderek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu makamında ziyaret etti. Bu ziyarette CHP’liler ve İYİ Partililerde bulundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, İl Yönetim Kurulu üyeleri,CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, İzmit İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Fİliz Coştur ve İzmit Belediye Meclisi CHP grubu üyeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin genel merkezinde ziyaret etti.

15 sene sonra İzmit’te gelen zaferi kutlayan Kılıçdaroğlu başta Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik etti ve Hürriyet’e 5 yıllık görev süresince başarılar diledi.