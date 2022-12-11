Kabine asgari ücret ve EYT için toplanıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın asgari ücret zammı ve emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeyi de masaya yatırmak için toplanıyor.

Bakanlar Toplantısı yarın (12 Aralık 2022 Pazartesi günü) saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Beştepe'deki toplantıda, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin son durum görüşülecek. EYT'ye ilişkin son verilerin ilgili bakanların sunumuyla toplantıda ele alınacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, devam eden asgari ücret görüşmelerinde son durum hakkında kabineye bilgi verecek. Ekonomideki son gelişmeler, yurt içi ve yurt dışında süren terörle mücadele operasyonları da kabinenin önemli başlıkları arasında olacak.