''Kabine bu gece değişiyor'' iddiası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifasının ardından gündeme gelen kabine değişikliğinin bu gece gerçekleşebileceği iddia edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın istifa ettiği haberleriyle başlayan 'kabine değişikliği' iddialarında yeni bir gelişme yaşandı.

TGRT Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan'ın edindiği bilgiye göre kabine değişikliği bu gece gerçekleşebilir.

İktidara yakınlığıyla bilenen Türkiye gazetesinde yer alan haberde, yarın gerçekleşecek kabine toplantısında bu gece görevden alınacak isimlerin yerine gelen yeni bakanlar yer alacak.

"SON ANDA BİR DEĞİŞİKLİK OLMAZSA..."

Sözcan, "Herkes cuma gecesine kilitlenmişti, bekleyenler oldu ama değişiklik yapılmadı. Ben ne zaman olacağını söyleyeyim; o gece bu gece... Haber kaynaklarımın verdiği bilgi doğruysa ve son anda bir değişiklik olmazsa Kabine değişikliği bu gece gerçekleşecek. Onun için Resmi Gazete'nin yayın saatine saatlerimizi kurabiliriz. Neden bugün yapılacak? Çünkü yarın Kabine toplantısı var... Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kabine'yi topluyor; bana gelen bilgiye göre bu gece kaç bakan gidecekse, yarın yerlerine gelen bakanlar Kabine toplantısında yer alacak. Dediğim gibi son anda bir değişiklik olmazsa bu gece değişiklik olacağına dair güçlü sinyaller aldım" dedi.

Türkiye Gazetesi