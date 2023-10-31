Kabine bugün emekliler, evlilik kredisi ve Gazze için toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Bağ-Kur prim gün süresinin düşürülmesi, konut ve kira sektörü, yeni evleneceklere faizsiz kredi desteği ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları masada olacak.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Saat 15.55'te başlayan toplantıda, bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yapacağı belirtildi. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Uzun bir aranın ardından toplanacak olan kabinenin gündeminde bu başlıklar olacak:

Merkez Bankası'nın faiz artırım kararının ekonomiye yansımaları ele alınacak.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketlere yaptığı indirim çağrısının sonuçları değerlendirilecek.

Bağ-Kur prim gün sayısıyla ilgili düzenleme de uzun süredir gündemde. Prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'lılarla eşitlenecek. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerini bilgilendirmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti. Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durum da kabinede ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.

Konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de masaya yatırılacak.

Dış politikada en önemli başlıksa İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konuda yürüttüğü diplomatik girişimler hakkında, kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek Erdoğan, alınan kararları kamuoyu ile paylaşacak.